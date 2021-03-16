Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu “Suda Yolculuk” projesinde

Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu öğrencileri, İtalya ve Romanya’nın kuruculuğunu yaptığı çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı “Suda Bir Yolculuk” isimli projesinde yer aldı. Görele Mehmet Gürel İlköğretim Okulu öğrencilerinin proje kapsamında ülkelere ait akarsu, göl ve deniz gibi çeşitli su kaynaklarını çeşitli etkinlikle tanıtacağı bilgisi verildi.

Mehmet Gürel İlköğretim Okulu’ndan yapılan açıklamada, “İtalya ve Romanya’nın kuruculuğunu yaptığı çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı “Suda Bir Yolculuk” isimli projemizde okulumuzun 4.sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 11 kişilik ekibimiz yer almaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, dijital becerilerini kullanarak kendilerini tanıtmış, logo ve afiş tasarlamışlardır. Okulumuzu, şehrimizi ve Karadeniz’i tanıtan bir şarkı hazırlamış, su kaynakları ile ilgili kodlama etkinliği yapmışlardır. Güvenli internet ile ilgili bilgi almış, proje ortaklarımızın İngilizce yazmış oldukları kendi ülkelerine ait efsanelerin resimlerini çizmişlerdir. Yine İtalya’dan eşleştiğimiz proje ortağı bir okul ile bahsedilen efsaneler üzerine okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yabancı dili öğrenmede motivasyon, çeşitlilik ve gerçek öğrenme durumlarının içeriğine sahip olan projemiz tüm hızıyla etkinliklerine devam etmektedir” denildi.