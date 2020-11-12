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Görele İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binası törenle hizmete açıldı

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE ’DE YAPIMI TAMAMLANAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ AÇILIŞI YAPILDI.

GİRESUN 12.11.2020, 13:02
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Görele İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binası törenle hizmete açıldı

Giresun’un Görele ilçesinde ’de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının açılışı yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ilçe emniyet müdürlüğü binası bin 466 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edildiği ifade edildi.

Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının açılışına, Giresun Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Görele Kaymakamı Murat Özdemir ,Görele, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Sağlam, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının açılışında konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, polis merkezlerinin devlet otoritesinin simgesi, devletin şefkatli elinin aynası olduğunu söyledi.

Bina ile ilçenin kapsamlı emniyet müdürlüğüne sahip olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Erener, "İlçemiz modern Emniyet Müdürlüğü Binasına kavuştu. İlçemize hayırlı olsun. Bu binanın ilçemize kazandırılmasında emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün yani binası açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.
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