Görele Halk Eğitimi Merkezi depremzedelere uyku tulumu dikiyor

Giresun Görele’den deprem bölgesine yardımlar gitmeye devam edilirken, Görele Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler deprem bölgesindeki hava şartlarını göz önüne alarak depremzedeler için uyku tulumu üretiyor.

Görele İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin 12 usta öğreticisi, Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi tarafından gönderilen kumaşlardan uyku tulumu dikiyor. Görele Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için dikilen uyku tulumlarını yetiştirmeye çalışıyor.

Görele Halk Eğitimi Müdürü Mehmet Kır, ”Giresunlu bir hayırsever tarafından verilen uyku tulumu kumaşı Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi önderliğinde Giresun Halk Eğitimi Merkezinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde uyku tulumları deprem bölgesine gönderilmek üzere dikilmektedir bu süreç ihtiyaç doğrultusunda devam edecektir Görele Halk Eğitimi Merkezi 60 adet uyku tulumu deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanmıştır” dedi.