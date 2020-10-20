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Görele Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

KADINLAR HENTBOL TÜRKİYE SÜPER LİGİNDE MÜCADELE EDEN GÖRELE BELEDİYESPOR, AKSARAY BELEDİYESPOR’U 43-23’LÜK SKORLA YENEREK LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

GİRESUN 20.10.2020, 11:07
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Görele Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk galibiyetini aldı

Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor’u 43-23’lük skorla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Görele Belediyespor, sahasında konuk ettiği Aksaray Belediyespor’a karşı ilk ve ikinci yarıda üstün bir oyun sergileyerek 43-23’lük skorla maçı kazandı. Görele Belediyespor bu galibiyetle ligin 7. sırasına yükseldi.

Karşılaşmayı takip ederek maç sonrası teknik heyeti ve oyuncuları tebrik eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginin 4. Haftasında sahamızda konuk ettiğimiz Aksaray Belediye Spor’u 43-23 ‘lük skorla mağlup ederek ilk galibiyetini alan Belediye Hentbol takımımızı tebrik ediyorum. Galibiyet kadar maçın çeşitli bölümlerinde görev alan ve alt yapıdan yetiştirdiğimiz 6 Göreleli kızımızın da performansı bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah galibiyet serisini sürdüreceğiz” dedi.

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