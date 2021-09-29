Görele Belediyesi’nin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Görele Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesi Stadyum ve Lale Sokak’ta alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı.

İlçeye ağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde takip ederek, bilgiler alan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, mahalle muhtarı Volkan Kırtorun ve mahallelinin istek ve taleplerini dinledi. İlçede alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Erener, Görele’nin örnek bir ilçe olarak gösterildiğini söyledi. Meydanları, sokakları, caddeleri, park, bahçe ve dinlenme alanlarıyla Görele’nin marka şehir olma yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Erener, “Göreve geldiğimiz günden itibaren hizmet çalışmalarımızı dur durak bilmeden sürdürüyoruz. Mahallelerimizin çok ciddi sıkıntılarını çözüme kavuşturduk. Mahallelerimizin neredeyse tamamının alt ve üst yapısını yeniledik. Eksik kalan yerlerimizi de tamamlamak için harekete geçtik. Çalışmalarımıza Yeşiltepe mahallemizden devam ediyoruz. Mahallemizi alt ve üst yapısını yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturacağız. Her mahallemizin eksiklerinden haberdarız” dedi.