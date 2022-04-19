Görele Belediyesi’nden Ramazan etkinliğinde masal dinletisi

Giresun’un Görele ilçe belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileleri için ‘Masalların Işığında’ isimli şarkılı masal dinletisi sunuldu.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Tolga Erener, eşi Fatmagül Erener ile birlikte çocuklar ve aileleri katıldı. Naciye Erkul İnanç anlattığı masallarla çocukları ve ailelerini eğlendirirken, müzikte ise Ezgi Yıldırım kemanıyla etkinliğe renk kattı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca kültür etkinliklerine devam edeceğini söyledi.

Etkinlik sonrası masal dinletisi sunan Naciye Erkul İnanç’a plaket vererek teşekkür eden Başkan Erener, “Belediyemizin kültür hizmetleri devam ediyor. Uzun süren bir pandemi döneminden sonra Ramazan ayının manevi iklimini siz saygıdeğer halkımızla geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz Ramazan Ayı boyunca devam edecek ve biz sizlerle her daim bu keyifli dakikaları yaşayacağız” dedi.