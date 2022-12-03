Görele Belediyesi’nden “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği’ni ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Dernek bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Asiye Divli, “Dernek olarak 2022 yılı içerisinde 58 adet manuel sandalye, 11 adet akülü sandalye ve 5 adet hasta yatağı ve106 engeli vatandaşa giysi ve gıda yardımında bulunduk” dedi.

Engelliler Derneği yönetimine karanfil hediye eden Belediye Başkanı Erener, “Belediye olarak ‘Engelsiz bir Görele’yi inşa etmek, yaşam kalitenizi yükseltmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Engelli olmak hiçbir zaman eksiklik değildir ve eksiklik olarak görülmemelidir. Toplumun bütünlüğünü sağlamak için engelli kardeşlerimizin en büyük ve en önemli halka olduğunun bilincinde olmalıyız. Yapmamız gereken en faydalı hizmetlerden biride Görele’yi engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Biz Görele Belediyesi olarak toplumsal birlik ve beraberliğin canlı kalması için elimizden gelen her türlü desteği göstermeye gayret ediyoruz. Sadece bu gün değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında, onların hizmetinde olacağız. Bu gün vesilesiyle sizlerle bu güzel organizasyonda birlikte olduğum için son derece mutluyum" diye konuştu.

Başkan Erener ayrıca, düzenlenen etkinlikte engelliler adına hazırlanan pastanın üzerinde “Dünya Engelliler Günü” yazlı pastayı keserek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Program sonunda dernek tarafından 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.