Girişimci kadınların kurduğu kooperatif çikolata üretimine ve satışına başladı

Giresun’un Doğankent ilçesinde “Doğankent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” tarafından üretilen çikolata imalathanesi ve satış mağazası hizmete açıldı.

İlçede bir süre önce görev yapan Kaymakam Cafer Ekinci tarafından kadınlar kooperatifi projesinin Doğanket Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilmesiyle üretimine başlanan çikolata imalat hanesi ve satış mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Doğankent Kaymakam V. Mustafa Mücahit Ayan, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti yetkilileri, ilçe protokol üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Ünlü, “Bizde Valilik olarak, Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması için yerine getirilmesi gereken tüm hususların destekçisi ve takipçisi olacağız. Başta Valiliğimiz olmak üzere bütün kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın ikramlarını ve hediyelerini BU kadınlarımızın ürettiği bu marka çikolatadan alarak destek olacağız. Doğankentli kadınlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca ilçemizdeki kadınlara umut ışığı olan kooperatif üyelerimize, üretiminden satışına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bereketli ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Doğankent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ayşe Şahin ise “Kadınlar olarak önce kendimize inandık, kurduk ve başardık. Bu başarımızın ardında bizlere güven ve cesaret veren eski kaymakamımız Cafer Ekinci vardı. Kaymakamımızın bu projeyi bize anlattığında bir ara tereddüt etmiştik ancak bize verdiği destekle başardık. Şuanda hem üretiyoruz hem de satışını yapabilecek duruma geldik. İyi ki elimizi taşın altına koymuşuz” ifadelerini kullandı.