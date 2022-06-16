Girişimci kadınlar köylerine fındık işleme ve paketleme tesisi açtı

Giresun’un Kemaliye köyünde bir araya gelen girişimci kadınlar fındık işleme ve paketleme tesisi açtılar.

Köyün kadın muhtarı Tülin Şenel ve ev hanımı Azime Dizdar’in birlikte girişimde bulundukları ’Azime Anne’ ismini verdikleri tesisin açılışına Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Akif Yiğitbaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı köy ve mahalle muhtarlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan tesisin kurucusu Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şenel, katılımcılara teşekkür ederek işletmeyi kasım ayında kurduğunu ve tesise adını verdiği Azime Dizdar ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

Şenel, “İlk etapta fındık kavurma ve fındık ezmesi üretimi ile işe başladık. İlerleyen süreçte ürettiğimiz fındık mamullerimizi çok çeşitli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kabuklu fındık getiren üreticilerimizin fındıklarını makinalarımızda kırıp işleyerek kavrulmuş olarak veya çiğ iç fındık olarak teslim ediyoruz. Günlük ortalama 250-300 kilogram dolayında fındık işleyebiliyoruz. Bu rakam şimdilik ayda yaklaşık 6 ton fındık işlemeye tekabül ediyor. Mamullerimizi pazarlamak için pazarlama siteleri ve sosyal medya sayfalarıyla işyerimiz adresimizden de Giresun’a ve tüm Türkiye’ye ürün pazarlaması yapıyoruz. İşletmemizi köyümüze kurmaktaki amacımız üreticilerimizin kendi köylerine fındık işleme tesisleri kurmaları anlamında örnek oluşturmak içindir. Böylece çok sayıda insanımıza iş kapısı açılır. Fındığımızı toplayıp, kabuklu olarak değerinin altında satma sarmalından kurtarmamız gerekiyor. Böylece ilimizden bir nebze de olsa göçün önlenebileceğini düşünüyoruz. Fındığı nasıl biz üretiyorsak mamule çevirmesini de, tüketmesini de, pazarlamasını da, kendimiz yapmayı öğreneceğiz" dedi.

Kadın işletmecilerin özellikle fındık sektöründeki girişimlerinin örnek olduğunu ifade eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise “Azime Anne’yi ve muhtarlarımızı böylesine güzel bir tesis kurdukları için kutluyorum. Köylerimizde okulların ve sağlık ocaklarının kapatılmasından sonra göçün arttığını biliyoruz. Bu tür tesislerin çoğalmasının köylerimize önemli ölçüde hareketlilik getireceğine ve insanlarımıza iş kapısı açılacağına inanıyoruz. Böylece göç azalır ve geriye dönüşler başlar diye ümit ediyoruz. Açılışını yaptığımız bu modern tesis Kemaliye Köyümüze ve ilimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis gezildi.