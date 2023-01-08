Giresun’un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağan kar ile birlikte Giresun’un yüksek kesimlerinde kapanan yollarda İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışması başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan soğuk ve kar yağışlı hava uyarısının ardından Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri beyaza büründü. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Giresun’un yüksek kesimleri de kar yağışının etkisi altında kaldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Camili, Erimez, Kulakkaya güzergahında Giresun İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri ekipleri çalışma başlattı.

Karla mücadeleye hazırlık yapıldığı belirtilen Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ”Giresun İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri ekipleri karla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda karla mücadelede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarımız tamamdır. Karla mücadele dahilinde İl Özel İdaresi 2023 yılı karla mücadele için yeterince tuz alımı yaptı. Alınan tuzların bir miktarının trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak Kümbet bölgesinde kullanılmak üzere Dereli İlçe Özel İdaresine teslim edildiği ve ayrıca Kulakkaya-Yavuzkemal bölgesinde de yeterince tuz bulundurulmaktadır. Ayrıca il genelinde 25 adet Pıck-up, 5 adet kar bıçaklı kamyon, 11 adet lastik teker yükleyici, 27 adet kanal kazıcı yükleyici, 29 adet greyder ile yaklaşık 150 personel karla mücadele için hazır vaziyettedir” denildi.