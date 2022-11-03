Giresun’un 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için acele kamulaştırma kararı çıktı

Giresun merkez, iki ilçe, bir belde ve köylerinin önümüzdeki 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ’Giresun İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinde önemli bir aşama geride kaldı.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projenin uygulanacağı taşınmazlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan acele kamulaştırma kararı çıktı.

Kararla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan metinde “Giresun İçme Suyu Projesinin yapımı amacıyla ekli harita ve listede sınırları ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

Giresun Merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan İkisu bölgesinden başlayan ve Giresun Merkez, Dereli, Duroğlu ve Keşap’ın mücavir alanlarını kapsayan projenin hizmete girmesiyle belediyenin elektrik pompalarının devreden çıkarak, terfi işlemine gerek kalmayacağı bilgisi verildi. Giresun Belediyesi’nin vatandaşa suyu ulaştırmada karşısına çıkan yüksek elektrik maliyetini en az seviyeye düşürecek bu proje ile elektrik kesintilerine bağlı ortaya çıkan su kesintilerinin tarihe karışacağı, 7 gün 24 saat içme suyu kalitesinin kontrol edilerek halka Avrupa Birliği normlarında içme suyu verileceği bildirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İkisu bölgesinden Giresun Merkez, iki ilçe ve bir beldeyi kapsayan içme suyu projesi istediğimiz şekilde ilerliyor. Projelendirmede önemli bir ilerlemeyi kat ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile arıtma tesisinin yeri için acele kamulaştırma kararı çıktı. Cumhurbaşkanımıza tüm Giresunlu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu kamulaştırma ile 50.616 metrekarelik bir alan proje için belirlendi. Bu proje, şehrimizin önümüzdeki 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olması açısından oldukça önemli. İkisu’dan suyu getirip, arıtma tesisi kurarak, kaliteli içme suyunu vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu proje ile belediyemizi 1 milyon TL’lik elektrik masrafından da tasarruf ettirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.