Giresunspor’un olağanüstü genel kurulu ertelendi

Giresunspor’un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kulüpten yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüzün 18 Şubat 2023 Cumartesi günü yapılan 391 üyeden 21’inin katıldığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 25 Şubat 2023 Cunartesi gününe ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecektir" denildi.