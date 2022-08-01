Giresunspor’da yol ayrımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’da Zeki Yavru ile yol ayrımı yaşandı.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “2021-2022 Futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.