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Giresunspor’da transfer

Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.

GİRESUN 02.08.2022, 17:37
Giresunspor’da transfer

Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Meja ile anlaşma sağlamıştır. Robert Meja’ya Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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