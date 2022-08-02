Giresunspor’da transfer

Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Meja ile anlaşma sağlamıştır. Robert Meja’ya Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.