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Giresunspor’da transfer atağı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor, transfer atağını sürdürüyor. Karadeniz ekibi Giresunspor, son olarak Bosna Hersekli forvet oyuncusu 28 yaşındaki Riad Bajic’i kadrosuna kattı.

GİRESUN 16.07.2022, 15:30
Giresunspor’da transfer atağı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor, transfer atağını sürdürüyor. Karadeniz ekibi Giresunspor, son olarak Bosna Hersekli forvet oyuncusu 28 yaşındaki Riad Bajic’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimiz Riad Bajic, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakılarak sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Futbolcumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. Riad Bajic, takımımızın Erzurum’da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir” denildi.

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