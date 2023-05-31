Giresunspor’da Serginho kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’un Brezilyalı futbolcusu Serginho, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
GİRESUN 31.05.2023, 17:18
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’un Brezilyalı futbolcusu Serginho, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Serginho’nun yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luiz Junior yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı.