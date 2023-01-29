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Giresunspor’da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da, stoper oyuncusu Sergen Piçinciol ile yolların ayrıldığı bildirildi.

GİRESUN 29.01.2023, 16:56
Giresunspor’da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da, stoper oyuncusu Sergen Piçinciol ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda takımımıza katılan futbolcumuz Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sergen Piçinciol’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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