Giresunspor’da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da, stoper oyuncusu Sergen Piçinciol ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda takımımıza katılan futbolcumuz Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sergen Piçinciol’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.