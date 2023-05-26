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Giresunspor’da Rahmetullah Berişbek takımdan ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG EKİBİ GİRESUNSPOR’DA, RAHMETULLAH BERİŞBEK’İN TAKIMDAN AYRILDIĞI KAYDEDİLDİ.

GİRESUN 26.05.2023, 19:05
Giresunspor’da Rahmetullah Berişbek takımdan ayrıldı

Giresunspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek’in takımdan ayrıldığı açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rahmetullah Berişbek, geçmiş dönem ve mevcut alacakları için TFF’ye başvurmuş ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımımızdan ayrılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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