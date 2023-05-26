Giresunspor’da Rahmetullah Berişbek takımdan ayrıldı

Giresunspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek’in takımdan ayrıldığı açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rahmetullah Berişbek, geçmiş dönem ve mevcut alacakları için TFF’ye başvurmuş ardından tek taraflı fesih hakkını kullanarak takımımızdan ayrılmıştır” ifadeleri kullanıldı.