Giresunspor’da genel kaptandı, başkan adayı oldu

TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor’da başkan Sacit Ali Eren’in olağanüstü kongre kararının ardından ilk adaylık açıklaması Hakan Karaahmet’ten geldi.

Giresunspor’da üç dönem Genel Kaptanlık görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Hakan Karaahmet, Giresunspor’un başarılı ve güzel günlerine dönmesi için aday olduğunu söyledi. Karaahmet, Giresunspor’un sportif açıdan hak ettiği başarıları yakalayamadığını belirterek, "Maddi açıdan ise zor durumda. Takım büyük borç yükü altında, durumlar vahim, her geçen gün daha da kötüleşmeye devam ediyor. Tüm Giresunlular gibi bizlerin de Giresunspor’a karşı sorumluluklarımızın olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle de büyük sevdamız Giresunspor için elimizi taşın altına koyuyoruz. Oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte Giresunspor’un yapılacak Olağanüstü Kongresinde başkanlığa aday olduğumu büyük bir gururla duyuruyorum. Giresunspor’da daha önce 3 dönem genel kaptanlık, sportif direktörlük gibi görevlerde bulundum. Camiayı yakından tanıyor ve dinamiklerini çok iyi biliyorum. Maddi olarak çöküş yaşayan Giresunspor’u gördükçe bize düşen ilk aşkımız takımımıza sahip çıkmaktır. Giresunspor, Giresun’un en büyük markasıdır, şehir ve vatandaşlarımız için her zaman ilk sıradadır. Kötü zamanlar geçiren sevdamız Giresunspor’un yeniden eski güzel ve başarılı günlerine dönmesi için tüm enerjim ile çalışmaya hazırım. Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun, artık futbolun da beşiği olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 12.00’da kulüp binasında gerçekleştirilecek kongrenin çoğunluk sağlanamaz ise 8 Ağustos Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği duyuruldu.