Giresunspor’da 3 yönetici görevinden ayrıldı

Süper Lig ekibi Giresunspor’da, üç yönetim kurulu üyesinin görevlerinden müsaade istedikleri bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunsporumuzun 44 yıl sonra yükselmiş olduğu Süper Lig başarısında büyük emekleri olan kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri; Ferhat Karademir, İbrahim İnaç ve Gürkan Temür görevlerinden müsaadelerini istemişlerdir. Giresunspor ailesi olarak kulübümüz için yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki günlerde alacağı karar neticesinde görevinden ayrılan yöneticiler yerine yeni atamalar gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.