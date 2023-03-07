Giresunspor yönetiminden Vali Ünlü’ye ve Başkan Şenlikoğlu’na ziyaret

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Hakan Keleş ile birlikte önce Giresun Valisi Enver Ünlü’yü daha sonra da Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret etti.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Enver Ünlü’yü ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Yamak, Giresunspor’daki son gelişmeler hakkında Vali Ünlü’ye bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ünlü de kısa bir süre önce yapılan seçimli olağanüstü kongrede iş başına gelen Yamak başkanlığındaki yeni Giresunspor yönetimini tebrik edip görevlerinde başarılar diledi.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem afetinin ardından Giresunspor’un gösterdiği dayanışmaya değinen Vali Ünlü, “Yaşadığımız elim depremde örnek bir dayanışma sergileyen kulübümüze bölgeye yaptıkları yardım ve desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de Giresunspor’umuzun alt yapısından yetişen Saruhan Bolat evladımız başta olmak üzere afet neticesinde ebediyete irtihal eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

“Süper Lig’de yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyorum”

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak beraberindeki heyetle birlikte valilik ziyaretinin ardından Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Şenlikoğlu, seçimli olağanüstü kongrede göreve seçilen Yamak ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, “Elbette Giresunspor’umuz şehrimizin markası. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde her zaman güzide kulübümüzün yanında olduk, desteğimiz artarak devam edecektir. Son haftalarda şanssız sonuçlar alsak da bir galibiyetle Süper Lig’de yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Cuma günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi her zamanki gibi belediye otobüslerinin ücretsiz olarak taraftarları stada taşıyacağını kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Hem yeni yönetime hem de Giresunspor’umuza sonsuz başarılar diliyorum. Cuma günü tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. El ele vererek Süper Lige devam diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yamak da desteklerinden dolayı Başkan Şenlikoğlu’na teşekkür ederek, “Şehrimizin ortak paydası Giresunspor. Hep birlikte inşallah bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.