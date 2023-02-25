Giresunspor yeni başkanını seçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Nahit Ramazan Yamak seçildi.

Giresunspor’da mevcut başkan Hakan Karaahmet’in yokum demesinin ardından gidilen olağanüstü genel kurulda Fatih Sandal ve Nahid Ramazan Yamak yarıştı. Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu’nda Divan Başkanlığını Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara’nın yaptığı kongreye siyasi parti temsilcileri, önceki Giresunpsor Başkanı Hakan Karaahmet, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı. Gelir gider tablosunun ibra edildiği kongrede Giresunspor’un borcu 195 milyon lira olarak açıklandı.

Giresunspor’un 429 delegesinden kongreye katılan 233’ü oy kullandı. Kullanılan oyların 76’sını Fatih Sandal, 156’sını Nahit Ramazan Yamak alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Kongrede oy kullanan 232 delegeden 156’sının oyunu alarak Giresunspor’un yeni başkanı seçilen Nahid Ramazan Yamak kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

“Kazanan Giresunspor oldu”

Kongre sonrasında teşekkür konuşması yapan Yamak, “Bugün sahamızda kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Tabi ki, bu futbol. Kazanmak da var, kaybetmekte. Ben sadece Giresunspor’un başkanıyım. Giresunspor için de bundan sonra elimden geleni yapacağıma size söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunup, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi sayesinde çok iyi yerde olduğumuz şu Süper Lig’i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu yaz oluşacak tabloyu birlikle geçebiliriz. Bu emanet biz de ve yönetim kurulu arkadaşlarımda. Kongrenin kaybedeni yok, kazanan ise Giresunspor’dur” dedi.

Yamak’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Gökalp Kasapoğlu, Volkan Dudu, Ferhat Karademir, Abdülselam Çağrıcı, Gürkan Temur, İbrahim İnanç, Erdinç Hıdımoğlu, Mustafa Bulut, İlhami Aslan, Serkan Erdoğan, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Emrullah Ekiz, Battal Gazi Özdemir ve Kenan Şahin"