Giresunspor, Süper Lig’de kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, zorlukların üstesinden gelerek Süper Lig’de kalıcı olacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz cuma günü evimizde oynadığımız ve 3 puan hedefiyle çıktığımız Fatih Karagümrük maçından talihsiz bir puan kaybı yaşayarak sahadan 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Ancak oyuncuların sahada göstermiş oldukları mücadele ve kazanma arzularına bizlerde taraftarımız gibi şahit olduk. Futbol üç neticeli bir oyun. Bazen çok arzu etsinizde istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Maçtan sonra başkanımız futbolculara, ‘Başınızı öne eğmeyin, biz Giresunsporuz. Zoru ve mücadeleyi severiz. Bu ligde kalıcı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu işi başaracak kalitede oyuncularsınız’ dedi. Ben de ek olarak şunları ifade etmek istiyorum. Bu takım yıllar sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig’de kalıcı olacaktır. Bizler bunun için gereken tüm mücadeleyi ve mesaimizi saha dışında vererek elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz” dedi.

15 milyon TL civarında ödeme yaptık

Ekiz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren 15 günlük sürede 15 milyon TL civarında ödeme gerçekleştirip, oyuncularımızın ve personellerimizin gecikmiş ödemelerini yaptık. Böylece sahadaki mücadelelerine odaklanmalarını sağlayacak bir ortam oluşturduk. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda kulübümüzü maddi anlamda rahatlatmak amacıyla yönetim kurulumuz asil ve yedek üyeleri ile birlikte tek vücut halinde yeni kaynaklar oluşturma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu anlamda yeni reklam alanları oluşturmak için gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak çeşitli sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirdik. Giresunspor’un daha güçlü bir şekilde ayakları üzerinde durabilmesi için yeni reklam alanlarına tüm iş insanlarımızı, STK’ları, hemşerilerimizi ve tüm Giresunspor sevdalılarını destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Ekiz, hayata geçirdikleri “Hedef 2828 Yeni Üye” projesine Giresunspor’u seven herkesten destek beklediklerini de sözlerine ekledi.