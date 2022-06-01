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Giresunspor olağan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Süper Lig ekibi Giresunspor’da, bugün yapılması gereken olağan genel kurulun birinci oturumu çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

GİRESUN 01.06.2022, 14:20
Giresunspor olağan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Süper Lig ekibi Giresunspor’da, bugün yapılması gereken olağan genel kurulun birinci oturumu çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Giresunspor Kulübü Derneği’nin 1 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran 2022 Çarşamba gününe ertelenmiştir. Kulübümüz ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecektir. Genel kurul üyelerimizin bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.

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