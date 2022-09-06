Giresunspor, Jorman Campuzano ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Arjantin ekibi Boca Juniors’tan Jorman Campuzano ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano’ya Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.