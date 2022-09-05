Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II’den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.