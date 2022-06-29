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Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver getirildi

Giresunspor’da, genel menajerlik görevine Serkan Ünver’in getirildiği açıklandı.

GİRESUN 29.06.2022, 19:05
Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver getirildi

Giresunspor’da, genel menajerlik görevine Serkan Ünver’in getirildiği açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada. “Giresunspor’umuz, genel menajerlik görevi için Serkan Ünver ile anlaşma sağlamıştır. Genel menajerimiz Serkan Ünver’e Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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