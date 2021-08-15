banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?

Giresunspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor’da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

GİRESUN 15.08.2021, 20:19
Giresunspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor’da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

Bu akşam Giresunspor tesislerinde sahaya inen Çotanaklar, basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasının taktiğinin son provasını yaptı. İdmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Bir buçuk saat süren idmanın ardından Giresunspor kampa girerek Galatasaray maçının başlama saatini beklemeye başladı.
Yorumlar (0)
28°
açık