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Giresunspor forma ve ürün sponsorluğu anlaşması yaptı

Giresunspor 2022-2023 sezonunda forma ve ürün tedariği konusunda Diadora markası ile anlaştı.

GİRESUN 02.06.2022, 17:42
Giresunspor forma ve ürün sponsorluğu anlaşması yaptı

Giresunspor 2022-2023 sezonunda forma ve ürün tedariği konusunda Diadora markası ile anlaştı.

Yapılan sponsorluk anlaşması ile ilgili değerlendirmede bulunan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Yeni sezonda Diadora markası ile ürün tedariği konusunda anlaşmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Süper Lig’e yükseldiğimiz sezonda da Diadora markasıyla anlaşmıştık. Yeniden Diadora ile güç birliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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