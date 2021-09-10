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Giresunspor çıkış peşinde

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

GİRESUN 10.09.2021, 14:28
Giresunspor çıkış peşinde

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.


Pazartesi akşamı deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları sezonun dördüncü maçından iyi bir skorla ayrılarak yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade eden Aygün, “Ligde oynadığımız üç maçta yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşayarak istediğimiz sonuçları alamadık. Lige verilen milli maç arasında eksiklerimizi gidermek için sıkı çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz özel idmanlarla oyuncularımızın uyum sürecini minimuma indirmek için yoğun çaba harcadık. Futbolcularımızın antrenmanlarda sergiledikleri performanstan memnunuz. Birinci transfer döneminin son günlerinde kadromuzda eksikliği hissedilen mevkilere hocamızın raporu doğrultusunda takviye yaptık. Artık söz oyuncularımızda ve teknik heyetimizde. Aytemiz Alanyaspor maçını yeni bir başlangıcın ilk adımı ve dönüm noktası olarak görüyoruz. Rakibimiz ile deplasmanda oynayacağımız zorlu 90 dakikadan iyi bir skorla ayrılıp, yeni bir sayfa açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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