Giresunspor, Alanyaspor mesaisinde

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Lige verilen milli maç arasını Kayseri’de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor’da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti.
GİRESUN 27.09.2022, 20:59
Lige verilen milli maç arasını Kayseri’de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor’da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti.
Bugün şehirde toplanan Çotanaklar, akşam Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sahaya inen Yeşil Beyazlılar, yaklaşık iki saat süren antrenmanda ısınma, 5’e 2 pas, istasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana milli maç için ülkesi Karadağ’a giden Vukan Savicevic dışında tüm futbolcular katıldı.