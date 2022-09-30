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Giresunspor Alanya’da
Giresunspor, Süper Lig’in 8. Haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın Giresun’daki hazırlıklarını tamamladı.
GİRESUN 30.09.2022, 18:28
Giresunspor, Süper Lig’in 8. Haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın Giresun’daki hazırlıklarını tamamladı.
Bugün şehirden ayrılan Giresunspor kafilesi, Ordu-Giresun Havaalanı’ndan saat 11:00’de aktarmalı olarak Alanya’ya uçtu ve burada kampa girdi.
Yeşil Beyazlılar, yarın saat 15:00’da Alanya’da gerçekleştirecekleri antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının son çalışmasını yapacaklar ve maç saatini beklemeye başlayacaklar.
Karadeniz ekibinde, Alanyaspor müsabakası öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.