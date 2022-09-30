Giresunspor Alanya’da

Giresunspor, Süper Lig’in 8. Haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın Giresun’daki hazırlıklarını tamamladı.

Bugün şehirden ayrılan Giresunspor kafilesi, Ordu-Giresun Havaalanı’ndan saat 11:00’de aktarmalı olarak Alanya’ya uçtu ve burada kampa girdi.

Yeşil Beyazlılar, yarın saat 15:00’da Alanya’da gerçekleştirecekleri antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının son çalışmasını yapacaklar ve maç saatini beklemeye başlayacaklar.

Karadeniz ekibinde, Alanyaspor müsabakası öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.