Giresunlular’ın 2022 yılından beklentilerinde ilk sırayı pandeminin son bulması ve ekonomik refah düzeyinin artması aldı

Dünyada ve ülkemizde pandeminin getirdiği kısıtlamalar, ekonomik sıkıntılarla dolu bir yıl daha geride kalırken, yeni yıla saatler kala Giresunlular 2022 yılından beklentilerini anlattı.

Giresun’da 2022 yılından beklentilerini anlatan, öğrencisinden esnafına, emeklisinden, memuruna ortak görüşüş olarak pandeminin tamamen son bulması ve ekonomik şartların biraz daha iyileştirilmesi oldu.

Giresunla ilgili beklentilerini anlatanlardan birisi olan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu olurken, 2022 yılının Giresun için turizm yılı olacağını belirterek, “Giresun doğasından, inanç turizmine, kültür turizmine kadar her şeye sahip bütün bunların daha iyi tanıtımını yaparak turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız ve beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

Fatma Demirci isimli vatandaş ise fındığın 2022 yılında daha fazla para etmesini beklediğini ifade ederek, “2021 yılında fındık biraz yükseldi ama tekrar düştü. 2022 yılında ise daha fazla fındığın para etmesi, daha fazla ürün elde etmek ve daha fazla fındığa destek verilmesini bekliyoruz çünkü bizim fındıktan başka üreteceğimiz ürünümüz yok” dedi.

Bazı vatandaşlar da Giresun’un büyükşehir olmasını isteyerek, ancak gelişmişlik düzeyine bu şekilde ulaşabileceğini söyledi.