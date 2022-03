Giresunlu kadın girişimci köyünde atölye kurdu, organik ürünlerini Türkiye ve dünyanın her yerine ulaştırıyor

Giresun’un Piraziz ilçesinde Giresunlu kadın girişimci, annesi ve kardeşleriyle yöresel ürün üretim atölyesi kurarak sağlıklı gıda tüketmek isteyen insanlara buluşturmak için çaba harcıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan kadın girişimci Demet Öztürk’e müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında destek verildi. Kadın girişimci Öztürk’e fındık kavurma fırını ve ekipmanları, hamur yoğurma makinesi ve ekipmanları ile püre makinesi ve ekipmanları için hibe desteği yapıldı.

Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Demet Öztürk (31) “Aileden çiftçiyiz. Kız kardeşim ve annem-babamla köyde bir girişim hikayesi başlattık. 2017 yılında annemin mutfağında kız kardeşlerimle birlikte girişim hikayemiz başladı. Dünyanın en kaliteli ve coğrafi işaret tescilli Giresun tombul fındığını üretiyoruz. Yine atölyemizdeki ürünleri şehirlerde sağlıklı gıda tüketmek isteyen insanlara buluşturmak için çalışıyoruz. İnternet pazarıyla birlikte büyük bir kitleye hitap ediyoruz” dedi.

"Ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderiyoruz" diyen Öztürk "Köyde bu küçük atölyeden tüm ürünler Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ulaşıyor. Bir ay öncesinde de ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Dubai’ye mısır unu ve ıhlamur gönderdik. İhracatımıza yöresel ürün ile başladık, İnternet Pazarı ve e-ticareti kullanıyoruz. Bu sayede pazarlama sorunu da yaşamıyoruz. Burada bir sıcak satış olsaydı pazarlama sorunu yaşardım çünkü herkesin fındığı var. Türkiye’nin her yerinde fındık yok, kaliteli, lezzetli kuruyemiş tüketmek isteyen insanlar bizim müşterimiz. Bir sonraki hedefimiz ihracatımızı geliştirmek bunlar tırla paletle yapılacak büyük ihracat değil atölyede ürettiğimiz ürünler kadar ihracat yapmak istiyoruz. Girişim alanında üretim yapmak isteyen kadın girişimcilere tavsiyelerim gücünüzün farkına varın. Biz bu işe sıfır sermaye ile başlamıştık, çok fazla emek koyduk. Gerçekten azimle çalışmamız sonucu buralara geldik" ifadelerini kullandı.

Devletin hikayelerine büyük destek olduğunu da belirten Öztürk "Giresun İl Tarım Müdürlüğü (GİRKAP) Projesinden yararlandım, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdare Başkanlığından (DOKAP) finansman desteği aldım. İşletmemizi büyütmek için KOSGEB den kırma makineleri aldım. Girişim alanında iş yapmak isteyen kadınlar devlet desteğini araştırsınlar, kadın gücünün farkına varmalı, kadın gücünün farkına varırsa etrafındakileri de birleştiriyor. Kendi ailesini ve toplumu değiştiriyor, üreten ve daha mutlu toplum için gücünüzün farkına varın ve çalışın ”diye konuştu.

İş yerlerinde hem üretim hem de sanatı bir arada yürüttüklerini de ifade eden Öztürk, “Atölyemizdeki resimler fındığın serüvenini anlatıyor, atölye ye çıkarken sanat galerisinden çıkıyoruz, ziyaretçilerimiz geldiğinde fındığın 12 aylık serüvenini görüyorlar. Bizlerde şehirde yoğun trafikte kalmak yerine görsel şölenin içerisinden iş yerimize gelip gidiyoruz, buda bizi motive ediyor“ ifadelerini kullandı.