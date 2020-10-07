banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Giresunlu hayvan yetiştiricilerinin kayıpları karşılandı

GİRESUN’DA 2020 YILI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLERLERDEN ETKİLENEN YETİŞTİRİCİLERE TOPLAM 8 BAŞ KÜLTÜR IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE, 30 BAŞ KARAKAYA IRKI DAMIZLIK DİŞİ KOYUN VE 784 ADET KAFKAS IRKI ARILI KOVAN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GİRESUN 07.10.2020, 11:04
2
Giresunlu hayvan yetiştiricilerinin kayıpları karşılandı

Giresun’da 2020 yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerlerden etkilenen yetiştiricilere toplam 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 30 baş karakaya ırkı damızlık dişi koyun ve 784 adet kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde başta Ağustos ayında yaşanan sel afeti olamk üzere 2020 yılı içerisinde yaşanan doğal afetler nedeniyle yaşanan hayvan kayıplarını tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu toplamda 17 baş sığır ve 30 baş koyun ile bin adet arılı kovanın telef olduğunu tespit etti.

Yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için canlı hayvan kayıplarının ORKÖY projesinden tanzim edilemeyen bölümünü karşılamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından “Giresun İlinde Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi” hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu. Bakanlık tarafından onaylanan projenin finanse edilmesiyle birlikte 6 büyük baş hayvan yetiştiricisine 8 baş kültür ırkı damızlık gebe düve, 1 küçük baş hayvan yetiştiricisine 30 baş karakaya ırkı demızlık dişi koyun ve 44 arı yetiştiricisine ise 784 adet kafkas ırkı arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında temin edilen hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6’şar aylık dönemler halinde 3 yıl süreyle takip edilecek olup, bu süre içerisinde proje kapsamında dağıtılan hayvanların satılamayacağı belirtildi. Bu projeyle birlikte, il genelinde yaşanan doğal afetler nedeniyle meydana gelen hayvan kayıpların tamamı karşılanmış oldu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2