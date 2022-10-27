Giresunlu avukat cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden avukat Kadir Maden son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Barosu üyesi 51 yaşında, evli ve 2 çocuk babası avukat Kadir Maden için Giresun Adliyesi önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Baro Başkanı Av. Soner Karademir, Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, hakimler, savcılar, STK ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra avukat arkadaşları ve ailesi katıldılar.

Tabutunun üzerine avukatlık cübbesi, kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Boztekkespor forması koyulan Kadir Maden, Boztekke köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.