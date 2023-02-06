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Giresun’dan deprem bölgesine ekipler yola çıktı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin pek çok yerinde hissedilen deprem sonrası Giresun’dan da arama kurtarma ekipleri yola çıktı.
GİRESUN 06.02.2023, 12:01
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin pek çok yerinde hissedilen deprem sonrası Giresun’dan da arama kurtarma ekipleri yola çıktı.
Deprem sonrası Giresun İl AFAD Müdürlüğünden 63 kişilik arama kurtarma ekibi ve tam donanımlı 13 kurtarma aracı yola çıktı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Giresun AFAD’tan 1 şube müdürü, 5 arama kurtarma teknisyeni, 2 araç, 1 AFAD Gönüllü Koordinatörü, 10 AFAD gönüllüsü 1 araç, Giresun İtfaiyesi 10 personel 2 araç, Bulancak İtfaiyesi 3 personel 1 araç, Giresun AKUT 12 personel 2 araç, Giresun UMKE 21 personel 2 ambulans 3 UMKE aracı olmak üzere toplam 13 araç ile 63 personel görevlendirilmiş ve yola çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.