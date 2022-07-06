Giresun’daki sağlık hizmeti ve yatırımları değerlendirildi

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, 2021 yılı ve 2022 yılının il 5 ayına ilişkin verilen sağlık hizmetleri ve yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, yaklaşık 450 bin nüfusa sahip Giresun’da 2021 yılında 1 milyon 140 binin üzerinde muayene gerçekleştiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise 615 bin 532 vatandaşın muayene olduğunu belirterek 2021 yılında il dışına bin 939 hasta sevk edilirken bu yılın ilk 5 ayında ise sadece 458 hasta sevkinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Giresun’da sağlık yatırılmalarının ve hizmet kalitesinin her geçen yıl yükseldiğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Bulut,” İlimizde sağlık hizmetini Giresun Merkezin dışında Bulancak, Görele ve Şebinkarahisar olarak güçlendirilmiş bölge olarak sunuyoruz. İlimizde 65 yaş ve orta yaş nüfusu Türkiye ortalamasının üzerinde olduğundan yoğun bakım hizmetleri de bu demografik yapıya göre hizmet vermektedir. İlimizde 2021 yılında 1 milyon 140 bin 83 hasta muayne edilirken, bu yılın ilk 5 ayında ise 604 bin 312 civarındadır ve yıl sonuna kadar bir buçuk milyonun üzerine çıkması öngörülmektedir. Bir ildeki sağlık hizmetinin başarısı il dışına yapılan sevkli hastalara göre de değerlendirilir. Buna göre 2021 yılında bin 939 hasta sevki yapılırken bu yılın ilk 5 ayında bu rakam sadece 458 civarındadır ve geçen yıla göre yüzde 50’nin altındadır. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde geçen yıl 1990 doğum gerçekleşirken, bu yılın ilk 5 ayında ise 821 bebek dünyaya gelmiştir. Yine 2021 yılında 894 hastaya anjio yapılırken bu yılın ilk 5 ayında ise bin 389’a ulaşmıştır” dedi.

Giresun’daki sağlık yatırımları devam ediyor

Giresun’a yapılan yeni sağlık yatırılmalarıyla ilgili de bilgi veren Sağlık İl Müdürü Bulut, “İl genelinde Güce, Doğanket, Çamoluk, Piraziz ilçelerinde entegre devlet hastanesi, Görele’de ek hizmet binası olmak üzere 5’i hastane, 2 Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi olmak üzere 9 yatırımı devam etmektedir. Bunların dışında Giresun Merkez, Alucra, Görele, Eynesil’de 5’i hastane olmak üzere 9 yatırım da devam etmektedir. Tamamlanan yatırım bedeli 338 milyon 860 bin 557 TL, devam eden yatırım maliyeti ise 18 milyon 235 bin 593 TL’dir” diye konuştu.

“Vaka sayılarında artış var ama endişe verecek boyutta değil”

Giresun’da Kovid-19 verilerini de paylaşan Bulut, “Vakalarda artışlarımız var, özellikle ayaktan vaka sayıları, test sayılarımızda biraz artış var, yatan hastalarımızda da kısmen artış var ama bu Türkiye genelinde yaşadığımız bir durum. Şuanda günlük vaka sayımız 50 ila 130 kişi arasında değişiyor. Yoğun bakımda 1, serviste ise 22 hasta tedavi görmektedir. Ancak bu rakamlar hizmet sunumumuzu aksatacak bir durum değildir. Bu konuda tedirgin olunmamalıdır. Ama bizim istirhamımız şöyle, bu tarz en ufak şikayeti olanların, öksürük, hapşırık, ses kısıklığı, ateş şikayetleri olan kişinin toplu ortamlarda, yolculuk esnasında maskesini kendisinin, hem toplum sağlığını korumak için hem de yakınlarını korumak için maske takmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.