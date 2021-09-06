Giresun’da yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı

Türkiye genelinde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının yüz yüze olarak başlamasıyla birlikte Giresun’da 71 bin 716 öğrenci ders başı yaptı.

Giresun’da koronavirüse karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başladı. Giresun genelinde 396 okulda, 66 bin 624 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile 5 bin 92 açık ortaokul ve açık lise öğrencisi olmak üzere 71 bin 716 öğrenci ders başı yaptı.

Giresun’da Namık Kemal İlkokulunda 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla birlikte çocukların sınıfları yeniden doldurmalarını çok özlediklerini ifade etti.

Vali Ünlü, “Yaklaşık iki yıldır devam eden Korona virüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de çocuklarımız okullarından uzak kalsa da çok şükür aşı ve tedbirler sayesinde hasret çekilen günlere yeniden kavuşuyoruz. Tabi yüz yüze eğitimin başlamasını öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gibi bizler de çok özledik. Evlatlarımızın hep birlikte İstiklal Marşı’mızı okumalarını, okul bahçelerinde koşmalarını, cıvıltılarını, neşelerini, kahkahalarını, kısaca sınıfları yeniden doldurmalarını çok özledik. Çok şükür bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, tedbirleri elden bırakmamak kaydıyla nice yüz yüze eğitimlerde buluşmayı temenni ediyorum. Ve heyecanla yeniden şu 3 kelimeyi söylemek istiyorum; İyi dersler çocuklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 4. Sınıf öğrencileri 1. Sınıf öğrencilerine ‘Hoş geldiniz’ diyerek çiçek verdiler. Daha sonra Vali Ünlü ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.