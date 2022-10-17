Giresun’da yorgun mermiden 1 kişi yaralandı

Giresun’un Görele ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu beldesinde Ş.A. isimli şahıs, fındık bahçesinde çalışırken bacağına mermi isabet etti. Sağ bacağından yaralanan Ş.A. Görele Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yorgun mermi olduğu ileri sürülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.