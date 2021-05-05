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Giresun’da yol kenarında bulunan yavru ayı yetkililere teslim edildi
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
GİRESUN 05.05.2021, 09:42
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Yeni Yazlık Köyü Muhtarı İbrahim Bektaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Köyümüze bağlı Kıran mahallesinde yol kenarında rast geldiğimiz ayı yavrusunu önce korumaya aldık. Ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayıp haber verdik. Onlarda kısa sürede köyümüzde gelerek ayı yavrusunu teslim aldılar” dedi.