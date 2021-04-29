Giresun’da yılın ilk 3 ayında 945 kişi işe yerleştirildi

Giresun İli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ocak ve Mart ayları arasında 945 kişinin işe yerleştirildiği ve 10 bin 495 kişiye de kısa çalışma ödeneğinin sağlandığı belirtildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında toplandı. Tanrıseven, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken Ocak-Mart 2021 döneminde toplam 945 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Bu dönemde 322 kurs ve program düzenlendiğini belirten Sarı, programlara 660 kadın ve 444 erkek olmak üzere toplam 1104 işsiz vatandaşın katıldığını kaydetti.

Ayrıca Ocak-Mart döneminde 3 bin 709 kişiye işsizlik ödeneği bağlanarak bu kişilere toplam 18 milyon 424 bin 425 TL ödeme yapıldı. 2 bin 397 iş yerinde çalışan toplam 10 bin 495 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında da bu kişilere 69 milyon 387 bin 632 TL ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 9 bin 310 işçiye de toplam 40 milyon 561 bin 916 TL nakdi ücret desteği yapıldı.