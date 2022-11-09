Giresun’da yılda üretilen 5 bin ton elma ekonomiye kazandırılacak

Giresun’da onlarca çeşit 167 bin adet ağacından üretilen 5 bin tonun üzerinde elmanın ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde yetiştirilen yaklaşık 5 bin ton elmanın sadece sofralık meyve değil aile ekonomisine dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Özellikle elma pekmezinin hem sağlıklı hem de ekonomik değeri olduğunu belirtilen Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Giresun İlimizde starking, golden, granny smith, fuji, gala, Amasya misket, Piraziz, demir, sınap, kara süt, pamuk, yanı kırmızı olmak üzere onlarca çeşiti bulunan 167 bin adet meyve veren elma ağaçlarından 5 bin tonun üzerinde elma üretimi sağlanmaktadır. Ekim ve kasım aylarında bahçede tarlada işleri biten bazı ailelerimizin köylerinde tatlı bir kış hazırlığı telaşı başlasa da ağaçlar dolusu elmaların büyük bölümü çürümeye terk edilmektedir. Oysa elma pekmezi içinde şeker katkısı olmayıp, kendi meyve şekeriyle pekmez haline geldiği için iyi bir enerji kaynağıdır. İçeriğinde doğal meyve şekeri bulunduğu için kilo almadan tatlı ihtiyacını karşılamaktadır. Kolesterol seviyesinin dengelenmesini, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını, cildin daha parlak ve doğal görüntüye sahip olmasını sağlar ayrıca kalsiyum ve demir bakımından zengin olduğundan kemiklerimizi güçlendirir. Bahçelerimizdeki elmaları sadece sofralık meyve olarak değil pekmez yaparak ta değerlendirelim, ekonomiye kazandırılmalıdır. Bu anlamda üreticilerimizi bilgilendirmeye ve destek verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

Öte yandan Giresun Merkez Çavuşoğlu köyünde Sebahat ve Ali Saim Sarısaray çifti ise elmadan yaptıkları pekmezlerle hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ihtiyaç fazlası pekmez üretimlerini kilogram fiyatı 150 TL ile pazarda sattıklarını ifade ettiler.