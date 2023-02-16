Giresun’da yerlisinden ziyade başka şehre bağlı olanlar yaşıyor

Giresun’un nüfusu bir önceki yıla göre 708 kişi artarak 450 bin 862’ye ulaştı. Bu nüfusun 5 bin 732’sini yabancı uyruklu vatandaşlar oluştururken, Giresun’da en fazla Trabzon iline kayıtlı en az ise Bilecik iline kayıtlı kişiler yer aldı. Ayrıca Giresun’da kadın nüfus ise erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi.

Giresun’da ikamet eden nüfus, TUİK verilerine göre bir önceki yıla göre 708 kişi artarak 450 bin 862’ye ulaştı. Erkek nüfus 225 bin 175 kişi olurken, kadın nüfus 225 bin 687 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,15’ini kadınlar, yüzde 49,85’ini ise kadılar oluşturdu.

- Giresun’da yabancı uyruklu sayısı arttı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Giresun’da ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 111kişi artarak 5 bin 732 kişi oldu. Bu nüfusun 3 bin 179’unu erkekler, 2 bin 553’ünü ise kadınlar oluşturdu.

En fazla Trabzonlu yaşıyor

Giresun’da ikamet edenlerin nüfus kütüğüne göre en fazla 7 bin 660 kişi ile Trabzon, 6 bin 767 kişi ile Ordu, 3 bin 923 nüfus ile Samsun, 3 bin 728 kişi ile İstanbul, 3 bin 23 kişi ile Gümüşhane, bin 470 kişi ile Erzurum, bin 354 kişiyle Sivas ilk 7 içerisinde yer aldı. Giresun’da nüfus kütüğüne göre ise en az 48 kişi ile Bilecik’li yaşıyor. Giresunlu olarak ise yaşayan kişi sayısı 390 bin 633 kişi.

Nüfusu en fazla düşen Yağlıdere, en fazla artan ise Doğankent ilçeleri oldu

Giresun’un en fazla nüfus artışı yaşanan ilçesi Doğankent olurken, en fazla göç veren ilçe ise Çamoluk oldu. Giresun’da 2020 yılında yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören ilçelerden biri olan Dereli’de bir önceki yıla göre yüzde 15 nüfusu düştü. Buna göre Giresun merkezde bir önceki yıla göre yüzde 12 nüfus artışı yaşanarak 145 bin 361’e yükseldi. Giresun’da bir önceki yıla göre yüzde 31 ile en fazla nüfus artışı yaşanan ilçelerden birisi olan Doğankent’in nüfusu 6 bin 715’e yükseldi. Nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 40.7 ile en fazla düşen ilçelerden birisi olan Yağlıdere 15 bin 4 kişi olurken, nüfusu yüzde 40 düşen bir diğer ilçe olan Çamoluk’ta 6 bin 469 kişi yaşıyor. Giresun’da 2022 yılında yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören Dereli’nin de nüfusu yüzde 15.8 düşerek 18 bin 696’ya geriledi.