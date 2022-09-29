Giresun’da “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Giresun’da etkinlik gerçekleştirildi.

Giresun’da 19 Eylül İlkokulu’nun önünde düzenlenen etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak öğrenciler yaya geçidinden güvenli bir şekilde karşıya geçti. Ardından Vali Enver Ünlü, öğrencilerle birlikte ana güzergâh üzerindeki ışıksız yaya geçidinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesini etkinlik çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyadı.

Vali Ünlü, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Başlatılan kampanya ile bütün Türkiye’de özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerimizde ‘Hayata Saygı Duruşu’ mottosuyla bu etkinlik yapılıyor. Geçen senelerde olduğu gibi yaya geçitleri bizim kırmızı çizgimizdir. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Hayata saygı kırmızı çizgimizdir diyerek bugün sevgili öğrencilerimizle kırmızı çizgilerimizi çizdik” dedi.