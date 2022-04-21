Giresun’da vefat eden akademisyene veda

Giresun’un Tirebolu ilçesinin Yeniköy mahallesindeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu’nun cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Alanya’ya gönderildi.

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Öğr. Görevlisi Hayrettin Orhanoğlu, vize sınavına gelmemesi üzerine yalnız yaşadığı evine gidildi. Polis nezaretinde çilingirle evine girildiğinde hayatını kaybettiği görüldü. Otopsi için cenazesinin gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu için görev yaptığı fakülte bahçesinde bugün bir tören düzenlendi.

Düzenlenen töre Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Dr. Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurahman Demirer, Giresun Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Tirebolu İletişim fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Orhanoğlu’nun vefatından dolayı duydukları üzüntüyü ifade ederek, Tirebolu İletişim Fakültesinin değerli bir akademisyenini kaybettiğini ifade etti.

Tirebolu İletişim Fakültesi Kampüsünde kılınan cenaze namazının ardından Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Orhanoğlu’nun cenazesi memleketi Alanya’ya gönderildi.