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Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
GİRESUN’DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YAPTIĞI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.
GİRESUN 20.07.2020, 15:37
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Giresun’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda D.A.A., K.Y. ve A.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 kilo 51 gram esrar ele geçirildi.
‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan gözaltına alınan K.Y. ve A.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.A.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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