banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
EFT saatleri değişiyor mu?
EFT saatleri değişiyor mu?
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde

Giresun’da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GİRESUN 12.11.2020, 15:26
Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar, sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Yağlıkuyumcu köyünde ikamet eden D.D. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri D.D.’nin evinde yaptığı aramalarda, 1 adet hassas terazi ile satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ile birlikte 12 bin 140 Türk Lirası ele geçirdiler.

Olayla ilgili olarak şüpheli D.D gözaltına alınırken, annesi M.D. ise Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
banner417
17°
az bulutlu
banner378