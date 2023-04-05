Son Dakika
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
GİRESUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
GİRESUN 05.04.2023, 10:37
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda H.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslardan 191.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.B. isimli şahıs ve maddeyi Kocaeli’den gönderdiği tespit edilen E.B. isimli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.