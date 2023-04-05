banner611

banner610

Son Dakika

Giresun’da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

GİRESUN 05.04.2023, 10:37
Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda H.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslardan 191.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.B. isimli şahıs ve maddeyi Kocaeli’den gönderdiği tespit edilen E.B. isimli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner612
banner617