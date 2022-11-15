Giresun’da üreticiler bilgilendiriliyor

Giresun Ziraat Odası tarafından fındık üreticilerini bilgilendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Planlanan çalışmalar doğrultusunda tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde Giresun merkez köylerinde çiftçilere kasım ayında fındık bahçelerinde yapılacaklar anlatıldı, kireç kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı açıklamada, “Fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi artırmak, üreticilerimizin fındıktan daha fazla gelir elde edebilmelerini sağlamak için Giresun Ziraat Odası olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.